Moderner Lehmbau entsteht am Ringheiligtum Pömmelte

Der erste moderne Stampflehmbau Mitteldeutschlands entsteht am Ringheiligtum Pömmelte (Salzlandkreis). Die Wände des Besucherzentrums sind jetzt, nach acht Wochen, fertig. «Hier entsteht zeitgemäße Architektur in traditioneller regionaler Bauweise. Die Stampflehmtechnik, bei der lagenweise erdfeuchter Lehm in eine hölzerne Schalung gefüllt und verdichtet wird, ist in Mitteldeutschland seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert verbreitet», sagte Carsten Sußmann vom Magdeburger Architekturbüro Sußmann + Sußmann.

Der erste moderne Stampflehmbau Mitteldeutschlands entsteht am Ringheiligtum Pömmelte (Salzlandkreis). Die Wände des Besucherzentrums sind jetzt, nach acht Wochen, fertig. «Hier entsteht zeitgemäße Architektur in traditioneller regionaler Bauweise. Die Stampflehmtechnik, bei der lagenweise erdfeuchter Lehm in eine hölzerne Schalung gefüllt und verdichtet wird, ist in Mitteldeutschland seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert verbreitet», sagte Carsten Sußmann vom Magdeburger Architekturbüro Sußmann + Sußmann.

Das Gebäude ist 25 Meter lang, 5 Meter breit und 3,60 Meter hoch. Die Lehmwände müssen noch einige Wochen durchtrocknen, bevor ein Betondach aufgesetzt wird. Im Herbst 2022 wird die Eröffnung sein. «Wir vereinen hier Geschichte und Moderne», verweist Landrat Markus Bauer auf die besondere Kombination. Der Bau kostet rund 1,8 Millionen Euro und konnte mit Mitteln des Bundes, des Landes und des Salzlandkreises realisiert werden.

Das Ringheiligtum in Pömmelte, südlich von Magdeburg, ist eine rekonstruierte steinzeitliche Kreisgrabenanlage. Der Durchmesser beträgt 115 Meter. Pömmelte ist Experten zufolge vergleichbar mit dem englischen Stonehenge, nur wurde die Anlage in Holz gebaut. Die rekonstruierte Anlage steht am Originalplatz wie vor rund 4200 Jahren. Sie wurde im Juni 2016 eröffnet.