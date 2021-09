Nach Positiv-Test: Mainzer Szalai zweimal negativ getestet

Leichte Entwarnung bei Adam Szalai: Der Stürmer vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 ist nach seinem positiven Corona-Test in der Vorwoche am vergangenen Wochenende zweimal negativ getestet worden. Dies teilte der Verein mit. Der 33 Jahre alte Szalai hatte zuvor das Teamquartier der ungarischen Nationalmannschaft verlassen. Ob der Torjäger für den FSV Mainz 05 am kommenden Samstag in der Partie bei der TSG 1899 Hoffenheim auflaufen kann, ist offen. Szalai hatte schon den Saisonauftakt gegen RB Leipzig verpasst, weil er sich als Kontaktperson in Corona-Quarantäne begeben musste.

