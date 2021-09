Nach viermal Silber: Bensusan Zweite im 100-Meter-Vorlauf

Sprinterin Irmgard Bensusan ist bei den Paralympics in Tokio als Zweitschnellste der 100-Meter-Vorläufe ins Finale am Freitag (12.14 Uhr deutscher Zeit) eingezogen. Die 30-Jährige, die an einer Nervenschädigung im rechten Unterschenkel leidet, war mit 13,01 Sekunden nur 19 Hundertstelsekunden langsamer als Marlene van Gansewinkel. Die Niederländerin hatte schon zwei Tage zuvor Gold über 200 Meter gewonnen. Die Leverkusenerin Bensusan hatte nach dreimal Silber vor fünf Jahren in Rio über die 200 Meter in Tokio erneut Rang zwei belegt und hofft am Freitag auf die erlösende Goldmedaille.

