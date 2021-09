Nebel, Sonne und Gewitter in Thüringen

Die Menschen in Thüringen können sich auf einen wechselhaften Dienstag mit örtlichem Nebel am Vormittag, tagsüber Sonne und nachts gebietsweise Gewitter einstellen. Bei schwachem Ost- bis Südostwind liegen die Höchstwerte am Tag zwischen 24 und 27 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In der Nacht zum Mittwoch ziehen aus Richtung Westen dann voraussichtlich dichte Wolken mit einzelnen Schauern und Gewittern auf. Die Tiefstwerte in der Nacht sinken auf bis zu 13 Grad, es wird windig bis böig auffrischend.

Die Menschen in Thüringen können sich auf einen wechselhaften Dienstag mit örtlichem Nebel am Vormittag, tagsüber Sonne und nachts gebietsweise Gewitter einstellen. Bei schwachem Ost- bis Südostwind liegen die Höchstwerte am Tag zwischen 24 und 27 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In der Nacht zum Mittwoch ziehen aus Richtung Westen dann voraussichtlich dichte Wolken mit einzelnen Schauern und Gewittern auf. Die Tiefstwerte in der Nacht sinken auf bis zu 13 Grad, es wird windig bis böig auffrischend.