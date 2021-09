Polizei erwischt Autofahrer mit 3,8 Promille in Weinheim

Die Polizei in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat einen Autofahrer mit einem Atemalkoholwert von rund 3,8 Promille am Steuer erwischt. Ein Zeuge hatte zuvor den Notruf gewählt, da der 44-Jährige immer wieder auf die Gegenfahrbahn geriet und deutliche Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als der Autofahrer seinen Wagen abstellte, parkte der Zeuge ihn den Angaben nach zu. Der Betrunkene musste nach der Kontrolle am Mittwochabend eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun ermittelt. Zeugen, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, sollen sich bei der Polizei melden.

