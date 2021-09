Polizei warnt vor Schockanrufen in Schleswig-Holstein

Die Polizei hat vor Betrügern gewarnt, die sich im nördlichen Schleswig-Holstein am Telefon als Polizisten ausgeben und mit sogenannten Schockanrufen Geld erbeuten wollen. Am Mittwoch sei es vermehrt zu solchen Anrufen in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland sowie in der Stadt Flensburg gekommen, wie die Polizei mitteilte. Den angerufenen Seniorinnen und Senioren wird bei der Betrugsmasche vorgegaukelt, dass ein nahestehender Verwandter - wie der Sohn oder die Enkelin - in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt ist und nur die Zahlung eines Geldbetrags eine Inhaftierung verhindert.

Bisher haben die Angerufenen den Angaben zufolge den Betrugsversuch erkannt und das Telefonat beendet.

In den vergangenen Tagen waren solche betrügerischen Anrufe auch aus anderen Regionen, etwa aus Lübeck und Bad Segeberg, gemeldet worden. Die Polizei rät, misstrauisch bei Anrufen zu sein, bei denen es um Leben und Tod oder bedeutende Sachwerte und damit verbundene Geldforderungen am Telefon geht.