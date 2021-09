Radfahrer bei Zusammenstoß mit Wildschwein schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Wildschwein ist ein Fahrradfahrer in Brüggen am Niederrhein schwer verletzt worden. Der 50-Jährige aus Nettetal sei gegen 4.00 Uhr am Donnerstagmorgen auf einem Radweg an einer Landstraße unterwegs gewesen, als ein Wildschwein seinen Weg gekreuzt habe und gegen das Fahrrad gelaufen sei. Bei dem anschließenden Sturz habe sich der Mann schwere Verletzungen zugezogen, teilte die Polizei in Viersen mit. Das Wildschwein sei - vermutlich unverletzt - geflüchtet.

