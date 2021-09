Radschnellwege sollen nach Brandenburg verlängert werden

Die Radschnellwege in Berlin sollen nach den Plänen mehrerer Kommunen in den Südwesten nach Brandenburg verlängert werden. In einem ersten Schritt seien drei geeignete Trassenkorridore festgelegt worden: Werder (Havel) - Potsdam, Potsdam - Teltow sowie Potsdam - Berlin-Wannsee, teilte Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam am Sonntag mit. Das Projekt werde gemeinsam mit der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz und den Kommunen Schwielowsee, Nuthetal, Stahnsdorf Kleinmachnow, Werder (Havel), Teltow sowie dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf betreut. Angeschoben habe es der Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Die Bürgerinnen und Bürger können sich an den Plänen beteiligen. Wer interessiert ist, könne sich online über die Trassenvorschläge informieren und sie kommentieren. Vom 8. bis 29. September sei die Beteiligung auf www.potsdam-mittelmark.de online verfügbar. Außerdem werde am 22. September zwischen 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr ein Livestream angeboten, um die Zwischenergebnisse einer Machbarkeitsuntersuchung vorzustellen und auf Fragen einzugehen. Im Anschluss an das Beteiligungsverfahren werden die Rückmeldungen ausgewertet und mit den Projektpartnern abgestimmt. Das Projekt soll im Dezember abgeschlossen sein.