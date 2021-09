Raubüberfall auf Post: Ermittler setzen auf TV-Fahndung

Der Schriftzug "Polizei" an einem Polizeirevier. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Knapp ein Jahr nach einem Raubüberfall auf eine Postfiliale im südhessischen Groß-Umstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) setzt die Polizei auf die ZDF-Fernsehsendung «Aktenzeichen XY... ungelöst». Die Ermittler erhoffen sich durch den öffentlichen Fahndungsaufruf am Mittwoch (15. September, 20.15 Uhr) Hinweise auf den noch immer unbekannten Täter. Dieser hatte nach Angaben der Polizei in Darmstadt bei dem Überfall im November vergangenen Jahres Bargeld in fünfstelliger Höhe erbeutet und die beiden Mitarbeiterinnen mit einer Schusswaffe bedroht.

Knapp ein Jahr nach einem Raubüberfall auf eine Postfiliale im südhessischen Groß-Umstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) setzt die Polizei auf die ZDF-Fernsehsendung «Aktenzeichen XY... ungelöst». Die Ermittler erhoffen sich durch den öffentlichen Fahndungsaufruf am Mittwoch (15. September, 20.15 Uhr) Hinweise auf den noch immer unbekannten Täter. Dieser hatte nach Angaben der Polizei in Darmstadt bei dem Überfall im November vergangenen Jahres Bargeld in fünfstelliger Höhe erbeutet und die beiden Mitarbeiterinnen mit einer Schusswaffe bedroht.

In der Sendung soll zudem ein Zeugenaufruf der Kriminalpolizei Offenbach zu einem blutigen Angriff auf eine 51 Jahre alte Frau in einem Wald in der Nähe von Rödermark (Landkreis Offenbach) veröffentlich werden, wie die zuständige PR-Agentur mitteilte.