Sabitzer bei Leipzig-Rückkehr auf der Bank

Ex-Kapitän Marcel Sabitzer nimmt bei seiner Rückkehr zu RB Leipzig zunächst auf der Bank Platz. Der österreichische Nationalspieler steht am Samstag nicht in der Startelf seines neuen Clubs Bayern München beim Topspiel der Fußball-Bundesliga in Leipzig. Stattdessen setzt Trainer Julian Nagelsmann wie erwartet auf die Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich im zentralen Mittelfeld. In der Abwehr geben die französischen Weltmeister Lucas Hernandez und Benjamin Pavard nach überstandenen Verletzungen ihr Comeback.

Ex-Kapitän Marcel Sabitzer nimmt bei seiner Rückkehr zu RB Leipzig zunächst auf der Bank Platz. Der österreichische Nationalspieler steht am Samstag nicht in der Startelf seines neuen Clubs Bayern München beim Topspiel der Fußball-Bundesliga in Leipzig. Stattdessen setzt Trainer Julian Nagelsmann wie erwartet auf die Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich im zentralen Mittelfeld. In der Abwehr geben die französischen Weltmeister Lucas Hernandez und Benjamin Pavard nach überstandenen Verletzungen ihr Comeback.

Leipzigs Coach Jesse Marsch schickt Dani Olmo von Beginn an auf den Platz. Der spanische Nationalspieler war nach seiner Teilnahme bei der Europameisterschaft und den Olympischen Spielen erst nach Saisonstart zurückgekehrt. Spielmacher Emil Forsberg muss nach wie vor erst auf der Bank Platz nehmen.