Sachsen-Anhalts Gesundheitsämtern fehlen Ärzte

Corona hat die Gesundheitsämter in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Schon vorher hatten sie Probleme, Ärzte zu finden. Sie beklagen auch jetzt, dass sich kaum etwas gebessert hat.

Den Gesundheitsämtern in Sachsen-Anhalt fehlen trotz einiger Bemühungen und Lichtblicke in erheblichem Maß Ärztinnen und Ärzte. «Wir haben 30 unbesetzte Arztstellen, wir haben eine Altersstruktur der Amtsleiter, der Amtsärzte, ein Stück über 60. Die meisten werden innerhalb kürzester Zeit in Rente gehen», sagte der Vorsitzende des Landesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Eike Hennig. «Sowohl für die Ärzte als auch für die Amtsärzte ist Nachwuchs praktisch nicht rekrutierbar.» Das hänge aus seiner Sicht nach wie vor mit der vergleichsweise geringen Bezahlung zusammen.

Hennig, der seit rund 15 Jahren das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Magdeburg leitet und selbst vor dem Ruhestand steht, sagte weiter: «Die ersten drei Ämter, die ihren Amtsarzt jetzt aufgrund einer verdienten Pensionierung verloren haben, sind jetzt in Leitung von Juristen und Verwaltungsmitarbeitern. Ich halte diesen Weg für falsch.» Es sei nicht so, wie viele behaupteten, dass der Amtsleiter des Gesundheitsamts als Jurist sich um die juristischen Verwaltungsdinge kümmere, und der Arzt sich um die medizinischen Dinge. «Das kann man nicht trennen. Das ist alles viel zu verwoben. Und insofern ist das eine schlimme Entwicklung.» In der Not geboren, glaube er, sei niemand zu finden gewesen.

Zu den Lichtblicken zählt Hennig, dass Sachsen-Anhalt seit Kurzem zu den Geberländern für die Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf zähle. Somit könnten Ärzte dort kostenfrei ihre Weiterbildung zum Facharzt absolvieren. Aus dem Gesundheitsamt Magdeburg beginnen laut Hennig eine Ärztin und zwei Zahnärztinnen diese Weiterbildung. Zudem habe die Ärztekammer den Weg freigemacht für den Quereinstieg von Medizinern in den öffentlichen Gesundheitsdienst. Der Landtag hatte zudem Anfang des Jahres den Weg freigemacht für die sogenannte Amtsarztquote. Ähnlich wie für angehende Landärzte sollen auch für werdende Ärzte in den Gesundheitsämtern Medizin-Studienplätzen reserviert werden.

Um sich um Corona kümmern zu können, seien in der Hochzeit in den Gesundheitsämtern nahezu alle anderen Aufgaben liegengeblieben, sagte Hennig. Jetzt müssten die Ärzte aber wieder ihre Aufgaben erfüllen. Das betreffe etwa die Einschulungsuntersuchungen, mit denen man sehr ins Hintertreffen geraten sei, sagte Hennig. Der Vize-Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, Bernhard Böddecker sagte der «Mitteldeutschen Zeitung»: «Zahnärztliche Untersuchungen in Kindereinrichtungen gibt es gar nicht mehr. Auch Gewässerproben aus Badegewässern und Gaststätten können wir derzeit nicht mehr nehmen.»

Hennig warnte davor, zu glauben, Corona sei quasi erledigt. Die Nachverfolgung sei inzwischen sogar deutlich aufwendiger geworden, weil etwa bei der Verhängung von Quarantäne genau nach Geimpften und Genesenen unterschieden werden müsse und solchen, die in keine der beiden Kategorien gehörten. Er stocke das Team für die Nachverfolgung inzwischen wieder auf.