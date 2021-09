Schlag gegen Clan-Kriminalität: Zwei Männer festgenommen

Im Kampf gegen die organisierte Clan-Kriminalität haben Ermittler in Hessen und Bayern elf Wohnungen durchsucht. Ein 29 Jahre alter Mann aus Frankfurt und ein 21 Jahre alter Mann aus Offenbach wurden festgenommen und kamen in Untersuchungshaft, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch mitteilte. Die beiden sollen mit ihrer weit verzweigten Familie bandenmäßig Autos gemietet und mit gefälschten Papieren verkauft haben.

Bei den Durchsuchungen am Dienstag in Frankfurt, Hanau, Offenbach, Nürnberg und dem Landkreis Augsburg wurden Vermögenswerte in zunächst nicht bezifferter Höhe sichergestellt. Im Visier der Fahnder standen insgesamt elf Verdächtige im Alter von 17 bis 29 Jahren. Nach Ansicht der Generalstaatsanwaltschaft sollen sie bandenmäßig im vergangenen Jahr illegal zehn Autos mit einem Wert von insgesamt rund 400.000 Euro verkauft haben. An der Razzia nahmen mehr als 140 Beamte teil.

Die Durchsuchungen waren den Angaben zufolge Teil einer großangelegten Ermittlung gegen «mehrere miteinander verbundene Familienverbände» bei der bislang bereits mehr als 28 Luxusautos und Bargeld sichergestellt wurden. Den angerichteten Schaden beziffern die Ermittler auf mindestens 2,6 Millionen Euro. Weitere 3 Millionen Euro sollen als Steuer hinterzogen worden sein.