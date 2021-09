Schlömer soll Staatssekretär für Digitalisierung werden

Der ehemalige Bundesvorsitzende der Piratenpartei, Bernd Schlömer, ist als Staatssekretär für Digitalisierung im neuen Infrastrukturministerium in Sachsen-Anhalt im Gespräch. Die designierte Ministerin für Digitalisierung und Infrastruktur, Lydia Hüskens (FDP), will ihn für das Amt vorschlagen, wie die die FDP am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Schlömer ist seit 2015 Mitglied der FDP. Der Landesvorstand der Partei sei am Freitag darüber informiert worden, hieß es.

Der ehemalige Bundesvorsitzende der Piratenpartei, Bernd Schlömer, ist als Staatssekretär für Digitalisierung im neuen Infrastrukturministerium in Sachsen-Anhalt im Gespräch. Die designierte Ministerin für Digitalisierung und Infrastruktur, Lydia Hüskens (FDP), will ihn für das Amt vorschlagen, wie die die FDP am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Schlömer ist seit 2015 Mitglied der FDP. Der Landesvorstand der Partei sei am Freitag darüber informiert worden, hieß es.

Schlömer gilt als Digitalisierungsexperte. Zwischen 2010 und 2021 arbeitete er als Referent im Bundesverteidigungsministerium, zuletzt in der Abteilung Cyber- und Informationstechnik. Als künftiger Staatssekretär für Digitalisierung würde er sowohl die digitale Infrastruktur im Land - wie etwa den Breitbandausbau - als auch die Digitalisierung der Verwaltungsanwendungen verantworten.

Den Bereich Infrastruktur soll künftig Sven Haller übernehmen. Schwerpunkte seiner Arbeit werden den Angaben zufolge etwa der Bürokratieabbau oder die Entwicklung von innovativen Mobilitätskonzepten sein. Haller ist Volkswirt und Geschäftsführer einer Kommunikationsagentur. Zuvor arbeitete er als Bundestagsreferent und als wissenschaftlicher Referent für die FDP-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft.