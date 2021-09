Schwerverletzter nach Motorradunfall auf der B81

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall auf der Bundesstraße B81 nahe Harztor (Kreis Nordhausen) schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwochmorgen sagte, verlor der 28-Jährige am Dienstagabend in einer Kurve die Kontrolle über das Motorrad. Er stürzte und kollidierte mit der Leitplanke am Rande der Straße. Nach Polizeiangaben wurde er daraufhin in einem Krankenhaus behandelt. Die Unfallstelle war am Dienstagabend für etwa eine Stunde gesperrt.

