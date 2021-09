Sonne satt in Hamburg und Schleswig-Holstein

Warm und jede Menge Sonnenschein: Der Donnerstag in Hamburg und Schleswig-Holstein zeigt sich wettertechnisch von seiner schönsten Seite. Für Schleswig-Holstein erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar die volle Sonnendauer, wie eine Sprecherin am Morgen mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen dabei an den Küsten bei 24 Grad, in Schleswig-Holstein an der dänischen Grenze bei 26 Grad und in Hamburg bei 28 Grad.

Warm und jede Menge Sonnenschein: Der Donnerstag in Hamburg und Schleswig-Holstein zeigt sich wettertechnisch von seiner schönsten Seite. Für Schleswig-Holstein erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar die volle Sonnendauer, wie eine Sprecherin am Morgen mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen dabei an den Küsten bei 24 Grad, in Schleswig-Holstein an der dänischen Grenze bei 26 Grad und in Hamburg bei 28 Grad.

Auch die Nacht zum Freitag startet trocken, doch schon ab den frühen Morgenstunden fallen laut DWD die ersten Regentropfen. Ein Tiefausläufer trifft am Freitag auf Hamburg und Schleswig-Holstein. Am Vormittag werden erste Schauer erwartet, die sich im Laufe des Tages zu Gewittern entwickeln. Örtlich kommt es dann auch zu Starkregen mit bis zu 25 Litern Regen in der Stunde. Die Temperaturen erreichen maximal 22 Grad in den Küstenregionen und bis zu 24 Grad in Hamburg.