Sonniger Spätsommer in Hessen

Der Spätsommer in Hessen bringt auch in der neuen Woche Sonnenschein und angenehm warme Temperaturen. Bis Mittwoch bleibe es sonnig und niederschlagsfrei, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Dabei könne es Temperaturen bis zu 29 Grad geben. Selbst in den Berglagen seien 24 Grad möglich. Vor allem in der Nacht auf Dienstag soll sich allerdings auch örtlich Nebel bilden. Der DWD warnt dann vor Sichtweiten unter 150 Metern.

