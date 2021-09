Sonniges Wochenende in Hessen

In Hessen können sich Menschen am Wochenende auf heiteres und sonniges Wetter einstellen. «Es wird spätsommerlich warm», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Im Süden des Landes könnten am Samstag die Höchstwerte auf bis zu 27 Grad steigen. Im Norden wiederum sorgen dichtere Wolken für etwas kühlere Temperaturen um die 22 Grad. Es bleibt trocken.

Auch am Sonntag zeigt sich laut der DWD-Prognose überwiegend die Sonne. In der Spitze wird es demnach bis zu 27 Grad warm. Bereits am Freitag sollte es bis zu 27 Grad warm werden.

In den kommenden Nächten wird es etwas frischer, sagte der Meteorologe: In der Nacht zu Samstag erwartete der Wetterdienst Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad, in Nordhessen und im Bergland bis zu 8 Grad. Vereinzelt bilde sich Nebel.