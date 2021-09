Spätsommerwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Es bleibt sonnig und spätsommerlich warm in Rheinland-Pfalz und im Saarland in der neuen Woche. Das Wetter sei «fast langweilig», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Bis Mittwoch bleibe es sonnig und niederschlagsfrei. Dabei kann es nach Angaben des DWD bis zu 29 Grad geben. In den Bergregionen liegen die Temperaturen um 25 Grad. Auch die Nächte werden milder mit bis zu 17 Grad am Mittwoch.

Es bleibt sonnig und spätsommerlich warm in Rheinland-Pfalz und im Saarland in der neuen Woche. Das Wetter sei «fast langweilig», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Bis Mittwoch bleibe es sonnig und niederschlagsfrei. Dabei kann es nach Angaben des DWD bis zu 29 Grad geben. In den Bergregionen liegen die Temperaturen um 25 Grad. Auch die Nächte werden milder mit bis zu 17 Grad am Mittwoch.