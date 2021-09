Streik bei der Bahn trifft Osten besonders

Der dritte bundesweite Streik der Lokomotivführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn innerhalb weniger Wochen hat den Osten besonders hart getroffen. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fielen am Donnerstag zahlreiche Züge aus, manche fuhren mit erheblicher Verspätung. Im Fernverkehr waren laut Bahn nur rund 25 Prozent der Züge unterwegs. Im Regionalverkehr waren es in den drei Ländern lediglich gut 15 Prozent. Auch die S-Bahnen waren betroffen. Hier gab es aber zumindest einige Verbindungen mit längerer Taktung und verkürzten Fahrstrecken.

Der dritte bundesweite Streik der Lokomotivführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn innerhalb weniger Wochen hat den Osten besonders hart getroffen. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fielen am Donnerstag zahlreiche Züge aus, manche fuhren mit erheblicher Verspätung. Im Fernverkehr waren laut Bahn nur rund 25 Prozent der Züge unterwegs. Im Regionalverkehr waren es in den drei Ländern lediglich gut 15 Prozent. Auch die S-Bahnen waren betroffen. Hier gab es aber zumindest einige Verbindungen mit längerer Taktung und verkürzten Fahrstrecken.

«Der Ersatzfahrplan läuft stabil», sagte am Morgen eine Sprecherin der Deutschen Bahn, die für die drei Bundesländer zuständig ist. Sie rief Bahnreisende auf, sich auf der Internetseite bahn.de über ihre Verbindungen zu informieren und mehr Zeit für ihre Reise einzuplanen.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden die Auswirkungen des Streiks vor allem im Regionalverkehr wieder besonders zu spüren sein, betonte die Bahnsprecherin, weil die GDL im Osten traditionell schlagkräftiger ist. Die GDL bestreikt den Personenverkehr bundesweit seit Donnerstagfrüh für fünf Tage.

Auch am Wochenende, an dem viele Rückkehrer aus dem Urlaub erwartet werden, gelte der Ersatzfahrplan, es würden aber keine weiteren Züge eingesetzt, betonte die Bahnsprecherin. «Die Planung ist ohnehin schon eine große Herausforderung. Es haben sich aber viele Lokführer, die nicht streiken, bereiterklärt Schichten zu übernehmen, obwohl sie eigentlich freihätten.» In Sachsen und Thüringen enden am Wochenende die Sommerferien.