Szalai bei ungarischer Nationalmannschaft positiv getestet

Der Mainzer Bundesliga-Profi Adam Szalai verpasst nach einer Corona-Infektion die kommenden beiden Länderspiele der ungarischen Fußball-Nationalmannschaft. Wie Ungarns Verband am Samstagmittag bei Twitter mitteilte, wird der 33 Jahre alte Stürmer und Kapitän das Teamquartier wegen seines positiven PCR-Tests in Kürze verlassen. Die Partien der Ungarn in der WM-Qualifikation an diesem Sonntag in Albanien sowie am Mittwoch gegen Andorra finden ohne Szalai statt. Ob der Torjäger für den FSV Mainz 05 am 11. September bei der TSG 1899 Hoffenheim auflaufen kann, ist fraglich.

Bei der 0:4-Niederlage gegen England am Donnerstag hatte Szalai durchgespielt. Die Partie wird wegen vermeintlich rassistischer Beleidigungen von englischen Nationalspielern durch Zuschauer in der Budapester Puskas Arena vom Weltverband FIFA untersucht.