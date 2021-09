Tag des offenen Denkmals in Hessen eröffnet

Wissenschafts- und Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) hat die Hessen dazu aufgerufen, die «vielen wundervollen Denkmäler» in dem Bundesland zu besuchen. Dorn eröffnete am Samstag bei einer Feierstunde in Marburg offiziell den Tag des offenen Denkmals, bei dem an diesem Sonntag überall im Land Burgen, Schlösser, Kirchen und andere Gebäude für Besucher ihre Pforten öffnen. Insgesamt 239 Veranstaltungen und 166 Denkmäler gehören an diesem Aktionstag in Hessen zum Programm.

Das diesjährige Motto lautet: «Sein und Schein - in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege». Dabei soll etwa das Verhältnis von Original und Rekonstruktion betrachtet werden. Dies sei ein «mutiges Motto», sagte Dorn in ihrer Eröffnungsansprache. Hessen habe dafür sehr gute Beispiele, etwa die pseudomittelalterliche Löwenburg in Kassel.