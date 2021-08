U-Ausschuss uneins über Vorgänge nach Belästigungen

Mit der Vorlage seines Abschlussberichtes zu den Konsequenzen nach sexuellen Belästigungen in der Gedenkstätte Hohenschönhausen hat sich am Dienstag erneut die Uneinigkeit im Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses gezeigt. Nach rund eineinhalb Jahren Aufklärungsarbeit will der Ausschuss das 378 Seiten umfassende Papier am Donnerstag im Parlament der Hauptstadt präsentieren.

Mit der Vorlage seines Abschlussberichtes zu den Konsequenzen nach sexuellen Belästigungen in der Gedenkstätte Hohenschönhausen hat sich am Dienstag erneut die Uneinigkeit im Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses gezeigt. Nach rund eineinhalb Jahren Aufklärungsarbeit will der Ausschuss das 378 Seiten umfassende Papier am Donnerstag im Parlament der Hauptstadt präsentieren.

Geprüft wurden Vorgänge um die Entlassung des Leiters der Stasi-Opfer-Gedenkstätte, Hubertus Knabe, im November 2018. Knabe soll nicht entschieden genug gegen sexuelle Belästigung von Mitarbeiterinnen durch seinen Stellvertreter vorgegangen sein, bestritt das jedoch. Ein Rechtsstreit endete mit einem Vergleich, der Chefposten wurde neu besetzt.

Die Ausschussvorsitzende Sabine Bangert (Grüne) sagte, es habe in der Leitungsebene «grundsätzlich an Sensibilität gefehlt», weswegen es zu «massiven Versäumnissen» gekommen sei. Für die SPD sah Ausschussmitglied Christian Hochgrebe «keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit des gesamten Vorgangs». Aus Sicht von CDU-Vertreter Hans-Christian Hausmann gibt es eine «große Mitverantwortung und Mitschuld» bei Kultursenator Klaus Lederer (Linke), in dessen Zuständigkeit die Gedenkstätte liegt. Die ebenfalls involvierte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) habe «in gutem Glauben» gehandelt.