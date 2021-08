Unter Sechsjährige: Zwei Drittel ganztags in der Kita

Etwa zwei Drittel der Kinder unter sechs Jahren werden in Sachsen-Anhalt in einer Kita ganztags betreut. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mit. Damit liegt Sachsen-Anhalt (66 Prozent) deutlich über dem Bundesschnitt von rund 34 Prozent. In Deutschland würden demnach rund 1,6 Millionen Kinder ganztags in einer Kindertageseinrichtung oder in öffentlich geförderter Kindertagespflege betreut. Stichtag der Erhebung war der 1. März 2020.

Etwa zwei Drittel der Kinder unter sechs Jahren werden in Sachsen-Anhalt in einer Kita ganztags betreut. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mit. Damit liegt Sachsen-Anhalt (66 Prozent) deutlich über dem Bundesschnitt von rund 34 Prozent. In Deutschland würden demnach rund 1,6 Millionen Kinder ganztags in einer Kindertageseinrichtung oder in öffentlich geförderter Kindertagespflege betreut. Stichtag der Erhebung war der 1. März 2020.

Die höchste Ganztagsbetreuungsquote hat nach Angaben der Statistiker Thüringen mit 73 Prozent, Sachsen-Anhalt folgt auf Platz 2 - knapp vor Sachsen mit 65 Prozent. Schlusslichter der Erhebung sind Baden-Württemberg (18 Prozent) und Bayern (24 Prozent). Der bundesweite Wert lag deutlich höher als 2010, als noch lediglich gut jedes fünfte Kind (22 Prozent) eine Ganztagsbetreuung besuchte, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.