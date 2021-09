Unternehmerverband: Neue Corona-Regeln «wichtiger Schritt»

Nach Ansicht des Unternehmerverbandes LVU sind die ab Sonntag in Rheinland-Pfalz geltenden neuen Coronaregeln ein «wichtiger Schritt in Richtung Normalität». Die alte Regelung aus Zeiten mit knappem Impfstoff habe dringend überarbeitet werden müssen, sagte Karsten Tacke, Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU), der Deutschen Presse-Agentur. So seien Einschränkungen für Geimpfte und auch die Sieben-Tages-Inzidenz als alleiniger Richtwert für die Beurteilung des Pandemiegeschehens nicht mehr haltbar gewesen. Daher begrüße die LVU die neue Corona-Verordnung, die die Landesregierung am Dienstag bekannt gegeben hatte.

Nach Ansicht des Unternehmerverbandes LVU sind die ab Sonntag in Rheinland-Pfalz geltenden neuen Coronaregeln ein «wichtiger Schritt in Richtung Normalität». Die alte Regelung aus Zeiten mit knappem Impfstoff habe dringend überarbeitet werden müssen, sagte Karsten Tacke, Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU), der Deutschen Presse-Agentur. So seien Einschränkungen für Geimpfte und auch die Sieben-Tages-Inzidenz als alleiniger Richtwert für die Beurteilung des Pandemiegeschehens nicht mehr haltbar gewesen. Daher begrüße die LVU die neue Corona-Verordnung, die die Landesregierung am Dienstag bekannt gegeben hatte.

Normalität müsse nun aber auch wieder ins Berufsleben einkehren, forderte Tacke. «Daher haben wir kein Verständnis für das Hickhack um das Fragerecht des Arbeitgebers nach dem Impfstatus der Beschäftigten», sagte er. Guter Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sei nur machbar, wenn die Betriebe ihre Maßnahmen an die jeweilige Situation anpassen könnten. Dazu müssten die Unternehmen wissen, wer geimpft sei und wer nicht. Die große Koalition in Berlin habe den Sommer verschlafen, kritisierte Tacke.

Bei der ab Sonntag gültigen neue Corona-Landesverordnung wird neben der bekannten Sieben-Tage-Inzidenz als zweiter Wert zur Beurteilung der Pandemieentwicklung die Hospitalisierungsinzidenz herangezogen, also die Covid-Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Als dritter Faktor kommt noch der prozentuale Anteil von Menschen mit Covid-19 auf den Intensivstationen der Krankenhäuser hinzu.