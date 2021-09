Vorübergehende Fahrplanänderung der RB 34

Die Linie RB 34 der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) fährt in der kommenden Woche nach geändertem Fahrplan. Wie die MRB mitteilte, betreffen die Abweichungen einzelne Fahrten zwischen Dresden und Kamenz vom 13. bis zum 22. September. In den Abend- und Nachtstunden fahren Busse als Schienenersatzverkehr für die betreffende Linie. Die Bushaltestellen befinden sich an den bekannten Zughaltepunkten. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen eingeschränkt möglich.

