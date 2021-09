Weil gibt Stimme ab und ist optimistisch für Kommunalwahlen

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat bei den Kommunalwahlen in seiner Heimatstadt Hannover seine Stimme abgegeben und sich optimistisch gezeigt. Seine Partei sei «in Niedersachsen in allen Teilen sehr verwurzelt», sagte der SPD-Politiker am Sonntag. «Hinzu kommt bekanntlich ein günstiger Bundestrend, so dass ich auf ein gutes Ergebnis hoffe».

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat bei den Kommunalwahlen in seiner Heimatstadt Hannover seine Stimme abgegeben und sich optimistisch gezeigt. Seine Partei sei «in Niedersachsen in allen Teilen sehr verwurzelt», sagte der SPD-Politiker am Sonntag. «Hinzu kommt bekanntlich ein günstiger Bundestrend, so dass ich auf ein gutes Ergebnis hoffe».

In einer Insa-Umfrage zwei Wochen vor der Bundestagswahl etwa baute die SPD ihren Vorsprung weiter aus und liegt nun sechs Prozentpunkte vor der Union. Die Sozialdemokraten mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz gewinnen im «Sonntagstrend» für die «Bild am Sonntag» gegenüber der Vorwoche einen Prozentpunkt hinzu und kommen auf 26 Prozent. Die Union mit Kanzlerkandidat Armin Laschet liegt unverändert bei 20 Prozent.

In Niedersachsen ist auf kommunaler Ebenen die CDU seit rund 40 Jahren stärkste Kraft. Sie liegt nach Angaben des Landesamtes für Statistik seit 1974 bei den Gemeindewahlen und seit 1981 bei den Kreiswahlen vorne.