Wetter in Sachsen-Anhalt trocken und teils sonnig

Am Dienstag wird das Wetter in Sachsen-Anhalt spätsommerlich trocken und teils sonnig. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstagmorgen sagte, sei am Morgen noch mit starker Bewölkung zu rechnen. Diese soll aber im Laufe des Vormittags zurückgehen, so dass später auch größere sonnige Abschnitte zu erwarten sind. Die Tageshöchsttemperatur beträgt 25 Grad. Für die Nacht zum Mittwoch erwartet der DWD eine geringe Bewölkung. Gebietsweise ist mit Nebel zu rechnen.

