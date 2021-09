Zwei Tote bei Unfall in Pfalzgrafenweiler

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Pfalzgrafenweiler (Kreis Freudenstadt) sind zwei Menschen gestorben. Ein 74 Jahre alter Autofahrer missachtete beim Linksabbiegen wohl die Vorfahrt eines 20-jährigen Motorradfahrers, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei dem Zusammenstoß auf der Landesstraße 404 am Donnerstagabend seien der Motorradfahrer sowie ein 64 Jahre alter Beifahrer im Auto so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Der 74 Jahre alte Autofahrer sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Derzeit prüfe die Polizei den genauen Unfallhergang.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Pfalzgrafenweiler (Kreis Freudenstadt) sind zwei Menschen gestorben. Ein 74 Jahre alter Autofahrer missachtete beim Linksabbiegen wohl die Vorfahrt eines 20-jährigen Motorradfahrers, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei dem Zusammenstoß auf der Landesstraße 404 am Donnerstagabend seien der Motorradfahrer sowie ein 64 Jahre alter Beifahrer im Auto so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Der 74 Jahre alte Autofahrer sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Derzeit prüfe die Polizei den genauen Unfallhergang.