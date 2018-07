Rentenrücklage steigt auf höchsten Stand seit drei Jahren

Hat Özil jetzt alles richtig, oder alles falsch gemacht?

Mesut Özil ist per Twitter (das macht man ja heute wohl so) aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten. Der Stern hat in Person des Tim Sohr dazu diesen Artikel online gestellt. Sohr schreibt zunächst, "...Özils Kapitulation ist nachvollziehbar..." und "...Eigentlich macht Özil mit seinem Tweet also alles richtig..." Wenige Sätze später aber auch "...Eigentlich macht Özil mit seinem Rücktritt aber auch alles falsch..." Eure, sehr gerne auch um nationalistische Kommentare bereinigte, um Grindel, Löw und Bierhoff ergänzte Meinung dazu? Der Australo-Kasper mag sich übrigens -ebenfalls sehr gerne- wenigstens hier mal zurückhalten.