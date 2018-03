So etwas erlebt die Polizei Unterfranken wohl eher selten. Am Montagmittag hat ein 85-jähriger Restaurantbesucher in Gemünden am Main voller Verzweiflung die Polizei gerufen. Zuvor hatte sich der hungrige Senior in dem Lokal einen Platz gesucht und es sich dort gemütlich gemacht. Als sich dann aber minutenlang keine Bedienung blicken ließ, ahnte der Mann, dass irgendetwas faul war. Statt schlechtem Service war nämlich einfach mal gar kein Service im Restaurant. Der Mann war komplett alleine in dem Laden. So berichtet es die Polizei Unterfranken zumindest auf ihrer Facebookseite.

Keine Bedienung, verschlossene Türen – und Hunger

Doch das war noch nicht alles. Der unzufriedene Gast musste zu seiner Verwunderung dann auch noch feststellen, dass die Tür des Lokals abgeschlossen war. Kurz: Der hilflose Mann war alleine und gefangen in einem menschenleeren Restaurant. In seiner Not rief der Eingesperrte kurzerhand die örtliche Polizei und schilderte sein Problem.

Weil die Polizei den Betreiber des Lokals auf die Schnelle nicht erreichen konnte, mussten die zuständigen Polizisten etwas tun, was sie sonst eher selten tun: Sie brachen ein Fenster des Restaurants auf und ermöglichten dem – wie die Polizei selbst schreibt – "ausgehungerten" Gast über das offene Fenster den Ausstieg. Warum der Mann in dem Lokal eingesperrt worden war, ist noch nicht geklärt.