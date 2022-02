Sehen Sie im Video: Wuscheliger Riesen-Hund reist mit Herrchen in den verrücktesten Fahrzeugen.





























Alleine reisen, obwohl man einen Hund hat?

Genau auf dieses Abenteuer begibt sich Cliff Brush mit Brodie, seinem dreijährigen Goldendoodle.

Die beiden Freunde machen einen Road Trip quer durch die USA – und das in den verschiedensten Transportmitteln.

Im Cabrio cruisen Hund und Herrchen von Miami bis nach Las Vegas.

In dutzenden von Staaten legen die zwei einen Zwischenhalt ein: Louisiana, Alabama, Texas, New Mexico, Arizona und Nevada.





Sogar einen Hubschrauber-Flug über den Bryce Canyon National Park in Utah lässt sich der Amerikaner mit seinem Riesen-Vierbeiner nicht entgehen.

Nach ihrem Trip von Miami nach Las Vegas reisen die beiden von ihrer Heimatstadt Boca Raton in Florida bis nach New York City.

An Halloween stiehlt der Amerikaner mit seinem wuscheligen Freund auf dem Time Square in New York City allen die Show.

Der Vierbeiner scheint es zu lieben mit seinem Herrchen zusammen zu sein und jede Aktivität mitzuerleben.





Doch einen Haken hat das Abenteuer: Brush gesteht, dass es gar nicht so einfach ist, mit einem wuscheligen Riesen-Hund zu reisen.

Alle zwei Wochen muss der Goldendoodle professionell gestriegelt werden. Schlamm, Wasser sowie hohes Gras sollte Brush im besten Fall vermeiden.





Doch das hält ihn trotzdem nicht davon ab, mit seinem Vierbeiner in den verrücktesten Fahrzeugen quer durch die USA zu reisen.

Für Brush ist sein wuscheliger Gefährte das fröhlichste und lebenslustigste Wesen auf der Welt.

Wohin die nächste Reise Brush und Brodie wohl führen wird?

Das teilt der Amerikaner sicherlich auf dem gemeinsamen Tiktok-Kanal mit.

















