645 Kilo - das brachte dieser Riesenkürbis in Russland auf die Waage. Landesrekord! 200 Kilo mehr als der alte Rekordhalter. Das wollten sich diese Besucher im Garten einer Universität in Moskau nicht entgehen lassen. Noch dazu weil das Gemüse am Wochenende auch zerteilt wurde und es für jeden, der wollte, ein Stück Riesenkürbis gab. Züchter Andrej Gusev gab übrigens an, gar nicht an einen Rekord gedacht zu haben. Er wollte einfach nur großes Gemüse züchten.