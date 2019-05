Riesiger Alligator dringt nachts in Küche in Florida ein

Washington - Ein mehr als drei Meter langer Alligator hat sich nachts in die Küche eines Hauses in Florida verirrt und die Hausbewohnerin in Angst und Schrecken versetzt. Polizisten und ein Tierfänger fingen das Tier ein. Niemand wurde verletzt. Die Polizei veröffentlichte Fotos von dem Alligator. Ein Bild zeigt das riesige Reptil mit weit aufgerissenem Maul in der Küche, dahinter sind umgestürzte Stühle zu sehen.