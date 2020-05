Sehen Sie im Video: RKI geht von einer zweiten Welle des Coronavirus im Herbst aus.





O-TON LOTHAR WIELER, RKI-PRÄSIDENT: "Wir sehen, dass die Übersterblichkeit steigt in Deutschland, nicht in einem sehr hohen Maße, aber sie steigt, und ich glaube, die genauen Zahlen werden wir in Kürze erfahren und dann auch mitteilen. In anderen Ländern, die von Covid-19 betroffen sind, steigen die Zahlen sehr stark, nehmen wir die Vereinigten Staaten etwa oder Italien oder Spanien. Dort ist das Geschehen natürlich auch größer, intensiver. Die Mehrheit der Wissenschaftler geht davon aus, dass es zu einer zweiten Welle kommt, vielleicht sogar zu einer dritten. Es gibt auch viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die denken, dass gerade der Herbst natürlich eine Zeit ist, wo das sein kann. Und wir werden das sehen. Aber das ist klar: Dieses Virus ist in unserem Land, es wird noch monatelang in unserem Land sein. Darum müssen wir monatelang in dieser sogenannten neuen Normalität leben, wo wir dafür Sorge tragen müssen, dass das Virus möglichst wenig Chancen hat, sich weiter auszubreiten. Und das wird so lange - nach der jetzigen Sicht der Dinge - so lange sein, bis wir entweder einen Impfstoff haben, der uns dann eine nötige Immunität verleiht, wenn wir dann geimpft sind und dann einen guten Impfstoff haben oder wenn wir bessere Medikamente haben, mit denen wir besser, schneller die Infizierten behandeln können. Oder wenn es uns gelingt, irgendwelche ganz genialen Konzepte zu entwickeln, die bislang aber leider nicht da sind, wie wir diese physische Distanzierung vielleicht auch mit irgendwelchen kreativen Tools anders auf die Reihe kriegen."