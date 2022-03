Sehen Sie im Video: Abramowitsch und weitere Teilnehmer der Ukraine-Verhandlungen offenbar vergiftet. STORY: Vertreter der US-Regierung und der Ukraine haben Zweifel an Medienberichten über mutmaßliche Vergiftungssymptome des russischen Milliardär Roman Abramowitsch geäußert. Geheimdienstinformationen deuteten mit großer Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass es sich um Umwelteinflüsse gehandelt hat, also nicht um Vergiftung, sagt ein US-Vertreter. Zu Details wollte er sich nicht äußern. Nach Medienberichten hatten Abramowitsch und ukrainische Unterhändler nach Vermittlungsgesprächen in Kiew an mutmaßlichen Vergiftungssymptomen gelitten. Sie hätten demnach über gerötete Augen, die anhaltend und schmerzhaft tränten, sowie über sich abschälende Haut im Gesicht und an den Händen geklagt. Lebensgefahr habe nicht bestanden, inzwischen gehe es ihnen besser, hieß es weiter. Der mit Sanktionen belegte Oligarch hatte auf Bitten der Ukraine eine Vermittlerrolle im Konflikt mit Russland übernommen. Laut russischem Präsidialamt war er in der Frühphase der Friedensgespräche involviert.

Ein Vorfall bei den Verandlungen im Ukraine-Kriegt sorgt für Schlagzeilen: Ukrainische Unterhändler und der russische Milliardär Roman Abramowitsch sollen vergiftet worden sein. Quellen aus dem Umfeld machen Hardliner aus Moskau verantwortlich – und Kiew dementiert den Vorfall.

Der russische Milliardär Roman Abramowitsch und zwei ukrainische Unterhändler sollen Ziel eines Giftanschlags geworden sein. Wie das internationale Recherchenetzwerk Bellingcat und das "Wall Street Journal" unter anderem unter Berufung auf informierte Kreise berichteten, hätten Abramowitsch und die Ukrainer nach einem Treffen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew Anfang März "Symptome einer mutmaßlichen Vergiftung" aufgewiesen. Eine mit den Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau vertraute Quelle bestätigte dies der Nachrichtenagentur AFP.

Die drei Männer litten dem Bericht zufolge unter geröteten Augen, schmerzhaftem Tränenfluss und sich ablösender Haut an Gesicht und Händen. Die Symptome hätten sich dann aber wieder verringert. "Das hat leider tatsächlich stattgefunden", sagte die informierte Quelle zu AFP. Die Quellen von Bellingcat und "Wall Street Journal" machen "Hardliner in Moskau" für den Vorfall verantwortlich. Diese wollten die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine für ein Ende des Ukraine-Kriegs sabotieren.

Ein Vertrauter Abramowitschs sagte dem "Wall Street Journal", es sei unklar, wer hinter dem Vorfall stehen könnte. Auch hätten westliche Experten keine Erklärung für die Symptome liefern können.

Belingcat vermutet Einsatz chemischer Substanzen, Kiew dementiert den Vorfall

Der Experte für Vergiftungen der Investigativ-Plattform Bellingcat, Christo Grozev, ging jedoch nicht davon aus, dass die Unterhändler getötet werden sollten. "Es war nur eine Warnung", sagte er. Laut Bellingcat hat Grozev Bilder der Auswirkungen der mutmaßlichen Vergiftung der drei Männer gesehen.Die Symptome hätten am Abend nach den Verhandlungen eingesetzt und am nächsten Morgen wieder nachgelassen. Am wahrscheinlichsten sei, dass ein chemischer Kampfstoff eingesetzt wurde. Für lebensbedrohliche Schäden sei die Dosis jedoch zu gering gewesen.

Von ukrainischer Seite wurde der Vorfall bisher nicht bestätigt. Präsidentenberater Mychailo Podoljak sagte: "Alle Mitglieder des Verhandlungsteams arbeiten heute wie gewohnt." Es gebe eine Menge Spekulationen und Verschwörungstheorien. Es sei besser, "nur den offiziellen Informationen" zu folgen.

Abramowitsch nutzt Kontakte zum Kreml

Medienberichten zufolge ist Abramowitsch in die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine involviert. Er soll in den vergangenen Wochen mehrmals zwischen den beiden Ländern und weiteren Orten, an denen verhandelt wurde, hin und her gereist sein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Sonntag gesagt, seine Regierung habe Unterstützungsangebote von russischen Geschäftsleuten erhalten, darunter auch Abramowitsch.

Der Milliardär mit guten Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin war nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine von der EU und Großbritannien mit Sanktionen belegt worden, nicht aber von den USA. Das "Wall Street Journal" hatte vergangene Woche berichtet, Selenskyj habe US-Präsident Joe Biden gebeten, den als Besitzer des englischen Fußballclubs Chelsea bekannten Oligarchen von den Sanktionen auszunehmen, weil er eine wichtige Vermittlerrolle einnehmen könnte.