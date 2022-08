von Kerstin Herrnkind Oliver Pohl verfolgen die Erlebnisse seines Einsatzes in Rostock-Lichtenhagen noch heute. Als Dozent einer Polizeihochschule spricht er mit den Studierenden auch über die Fehler von damals.

Herr Pohl, denken Sie im August an Rostock-Lichtenhagen oder vergessen Sie die Jahrestage manchmal?

Ich habe die Tage noch nie vergessen und denke tatsächlich jedes Jahr daran, vor allem am 24. August.

An dem Tag wurde das Sonnenblumenhochhaus, in dem sich etwa 100 Vietnamesen und ein Kamerateam befanden, in Brand gesetzt. Machen Sie etwas Besonderes an den Jahrestagen?

Ich habe hier in Kiel vor einigen Jahren einen Apfelbaum gepflanzt. Den schneide ich frei. Der Baum ist mein Gedenkort geworden. Er steht hinter einer Kirche. Das ist mein Ort, an dem ich jedes Jahr an Rostock-Lichtenhagen denke.

Sie waren damals 21 Jahre alt und Bundespolizist. Wie waren Ihre ersten Eindrücke?

Ich habe nicht nur einen Eindruck oder eine Erinnerung im Kopf, sondern ein Mosaik von Erinnerungen. Uns wurde vor dem Einsatz gesagt: In Rostock-Lichtenhagen brennt ein Hochhaus, oben sollen Menschen eingeschlossen sein. Wir müssen davon ausgehen, dass diese Menschen verbrennen. Und dann sagte der Vorgesetzte noch: "Wir haben gehört, dass der erste Polizist tot sein soll." Später habe ich erfahren, dass tatsächlich ein Polizist ums Leben gekommen war. Allerdings auf dem Weg zum Einsatz, also nicht im Hochhaus.

Glauben Sie, dass der Vorgesetzte die Stimmung anheizen wollte?

Nein, überhaupt nicht. Die Vorgesetzten hatten kaum Informationen. Das waren ja die 1990er Jahre. Da ging noch alles über Telefon, Telefax und Funk. Das war nicht, um uns heiß zu machen oder um die Lage zu dramatisieren, das war die Information, die so durchgesickert war und weitergegeben wurde.

Wie war die Stimmung unter den Bundespolizisten?

Wir waren alle angespannt, konzentriert. Wir wussten: Das ist jetzt ernst.

Sie sind dann mit dem Hubschrauber nach Rostock geflogen...

Ja, wir schauten in die Dunkelheit und suchten mit den Augen ein brennendes Hochhaus am Horizont. Das war surreal. Wir sind im Stadion gelandet und durch die Katakomben, wo die Spieler normalerweise reinkommen, nach draußen gelaufen. Auf der anderen Seite warteten zwei Busse auf uns. Wir saßen dann eine halbe Stunde im Bus und fuhren nicht los.

"Aus allen Bundesländern kamen Einheiten nach Rostock-Lichtenhagen"

Warum ist der Bus nicht losgefahren?

Keine Ahnung. Ich habe es nie erfahren. Der Funk war kolossal überlastet. Aus allen Bundesländern kamen Einheiten nach Rostock-Lichtenhagen. Wir sind mit Hubschraubern geflogen, die anderen kamen mit Bussen oder Fahrzeugen. Das musste koordiniert werden. Die Beamten vor Ort waren einfach überfordert.

Sie sind dann zum Sonnenblumenhaus gefahren. Schildern Sie mal Ihre ersten Eindrücke.

Das kann ich tatsächlich nicht mehr. Ich habe einen Filmriss. Das sind nur noch Fragmente. Ich hatte das Hochhaus im Rücken. Das Feuer, schwarze Löcher, in denen es gebrannt hatte. Ich weiß noch, wie wir eine Straße abgesperrt haben. Es gab eine Fußgängerbrücke, die wurde umkämpft, da waren wir drauf. Brandsätze wurden geworfen, Steine, unheimlich viele Steine, Mülltonnen und Autos brannten. Vor mir war diese unglaublich große Menschenmenge, die uns angriff. Das werde ich nie vergessen. Das waren bestimmt mehr als tausend Menschen. Ich war damals schon fünf Jahre Polizist und kannte viele Einsätze. Wir waren auch in Hoyerswerda gewesen und in anderen Orten der neuen Bundesländer. Wir hatten viel zu tun gehabt mit Hooligans. Aber diese Form der Gewalt, dass nicht nur einzelne Steine oder Flaschen geworfen wurden, sondern dass es Steine regnete, das hatte ich noch nie erlebt. Und ich habe es danach auch nie wieder erlebt. Als die Mengenmenge näher kam und man in die Gesichter sehen konnte, war da so viel Hass und der Wunsch, uns zu verletzen, wenn nicht gar zu töten. Das werde ich nie vergessen.

Hatten Sie Angst?

Ja, Angst um mein Leben. Einer meiner Kollegen ist ausgerastet und hat die Polizeikette verlassen. Er ist aber nicht nach hinten raus, sondern nach vorne gelaufen, direkt auf die Menge zu. Der Kollege brüllte, den Schlagstock in der Hand. Das war gefährlich, weil die Polizeikette offen war und wir uns nicht mehr gegenseitig schützen konnten. In diesem Moment ging rechts von mir an einem Wasserwerfer ein Brandsatz in Flammen auf. Brandbeschleuniger spritzte auf die Uniformen. Man fühlte sich wie in einem bürgerkriegsähnlichen Gebiet.

Sie haben zugeschlagen. "Wieder und wieder", haben Sie mal in einem Interview gesagt. Was haben Sie gefühlt?

Gar nichts, das hatte ich trainiert. Die Ausbildung beim Bundesgrenzschutz hat uns genau darauf vorbereitet. Und ich war Kampfsportler. Ich hatte im Nahkampf das Gefühl, wieder die Kontrolle über die Situation zu haben. Ich hatte auch kein Mitleid. Das war im Grunde eine Schlacht: Wir gegen die. Und es ging darum, diese Schlacht zu gewinnen, also die Angreifer zurückzudrängen. Den Angriff zu beenden und das Ganze zu überstehen. Dabei habe ich tatsächlich nichts empfunden. Das war mechanisch.

Haben Sie jemanden verletzt?

Mit Sicherheit habe ich auch Menschen verletzt. Wir hatten damals massive Schlagstöcke. Als ich meinen Schlagstock auf dem Körper eines Angreifers zerbrochen hatte, habe ich sofort den Schlagstock meines Gruppenführers bekommen, um weiter schlagen zu können.

Sind Sie selbst verletzt worden?

Am Körper nicht, aber an der Seele sehr. Ich hatte eine posttraumatische Belastungsstörung, die aber erst Jahre später entdeckt wurde.

Nach Rostock-Lichtenhagen wollten Sie kein Bundespolizist mehr sein?

Ich stand kurz davor, Beamter auf Lebenszeit zu werden, bin zum Arbeitsamt, weil ich aussteigen wollte. Die haben mir gesagt, ich sei mit meiner Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr als ein Hilfsarbeiter mit einem Führerschein der Klasse 3. Die hatten kein Verständnis dafür, dass ein Beamter was anderes machen wollte, weil es so viele Arbeitslose gab. Ich habe mich dann bei der Bundespolizei zum Krankenpfleger umschulen lassen und bin ein paar Jahre zur Abendschule gegangen. Danach habe ich als Polizist bei einer Landespolizei noch mal neu angefangen und bin zur Kripo, war Student und Anwärter bei der Kriminalpolizei. Das war wieder ein unsicheres Beamtenverhältnis. Wenn ich einen Unfall gehabt hätte, wäre ich entlassen worden. Das war schon ein Risiko, weil ich damals schon Familie hatte.

Heute unterrichten Sie als Dozent an einer Polizeihochschule. Sprechen Sie mit Ihren Studierenden über Rostock-Lichtenhagen?

Ich erzähle, was ich erlebt habe, und wir untersuchen, wie es zu solchen Ausschreitungen kommt. Ich thematisiere aber auch die Angreifbarkeit von Polizisten. Die Polizei ist sehr leistungsfähig. Wir sind die Profis auf dem Gebiet der Sicherheit, aber wir sind als Polizisten auch angreifbar und verletzbar an der Seele. Aber es hat sich viel getan bei der Polizei. Es gibt mittlerweile viele Hilfsangebote und viel Wissen über posttraumatische Stressbelastung und belastende Einsätze. Die Studierenden sollen reflektieren können, was sie für einen Beruf ergreifen. Da sind wir Älteren gefordert, die schon Erfahrungen gemacht haben, genau diese Dinge auszusprechen, damit sich die jungen Kollegen und Kolleginnen auf Belastungen besser vorbereiten können.

Und dann kommt der Praxis-Schock und macht alles wieder zunichte …

Was für ein Schock?

Es wird immer wieder behauptet, dass der Berufsalltag Polizisten kalt und zynisch werden lässt.

Daran arbeiten wir auch. Es gibt Ansprechpartner für die Studierenden. Das ist anders als früher. Und ich beobachte auch, dass wir jetzt eine Generation Studierender haben, die sehr reflektiert ist, die genauer hinschauen. Das stimmt mich zuversichtlich.

Es wird immer behauptet, die Polizei täte nicht genug gegen den Rassismus. Stimmt das?

Für Schleswig-Holstein kann ich sagen, dass das nicht stimmt. Die Polizei tut sehr viel. Zum Thema Rassismus, Sexismus, Ausgrenzung von Minderheiten, gibt es viele Schulungen. Es ist Teil des Curriculums im Studium, Teil der Ausbildung im mittleren Dienst. Es gibt zahlreiche Fortbildungen, auch für Dozenten, für Ausbilder. Ich selbst war gerade drei Tage auf einem Seminar zum Thema Polizei-Ethik.

Würden Sie sagen, dass die Polizei aus Rostock-Lichtenhagen gelernt hat?

Auf jeden Fall. Die Polizei lernt immer aus Einsätzen, die nicht so gut gelaufen sind. Das ist Teil der Polizeigeschichte und der Polizeikultur. Aus solchen Einsätzen lernt man viel über bessere Kommunikation und Organisation. Die Polizei holt sich schneller Hilfe aus anderen Bundesländern. Die Nachbetreuung von Beamten, die in belastenden Einsätzen waren, ist besser geworden.

Sie haben ein Lesetheaterstück für Kinder geschrieben. Es heißt: "Das Sonnenblumenhaus" ...

Ja, das ist aber kein Horrorbuch über den Einsatz in Rostock-Lichtenhagen. Es geht um eine Wiese, die brennt. Insekten fliehen auf die Nachbarwiese, sie krabbeln die Sonnenblume hoch, weil sie Zuflucht suchen. Und dann kommt es zu Anfeindungen. Ich habe fünf Kinder. Mein Jüngster, er ist zwölf, hat das Stück gelesen und ein paar Verbesserungsvorschläge gemacht. Dann meinte er: "Das geht doch um den Einsatz, bei dem du mal warst". Das Thema bleibt ja leider aktuell. Es hat 2015 durch die Flüchtlinge einen Schub bekommen. Aus "Refugees welcome" wurde nach den Übergriffen auf Frauen in Köln wieder Angst. In dem Theaterstück stelle ich die Frage, wie wir mit Fremden umgehen können. Mit unserer Angst. Ist der Andere Gefahr? Oder Chance? Es ist ein Stück für Grundschüler, die es im Klassenverband mit verteilten Rollen lesen können. Bisher waren die Reaktionen der Kinder durchweg positiv. Das ist mein Weg, aus dem Trauma von damals etwas Produktives zu machen.