Mutter (Liz, möchte <namentlich nicht genannt werden)

Ein großer Moment: Der kleine Cole lernt zum ersten Mal seine kleine Schwester Hailey kennen.Die Mutter der beiden organisiert ein Treffen in Ihrem Haus, um Familienmitgliedern und Freunden den Familienzuwachs vorzustellen.Dabei filmt sie diesen einzigartigen Moment mit ihrem Smartphone.Die Aufnahmen zeigen die Ungeduld des kleinen Coles, der die neugeborene Hailey unbedingt im Arm halten möchte.In dem Moment, in dem er sie auf den Schoß bekommt, küsst er sie.Der Vater lobt ihn mehrmals für den Umgang mit seiner Schwester.Anschließen sagt er mehrmals `I Love you Hailey` und erzählt auch seinem Vater, wie sehr er seine kleine Schwester liebt.Die Mutter erzählte, wie einzigartig dieser Moment war und dass sie froh ist, ihn gefilmt zu haben.„Ich musste weinen! Er war so aufgeregt sie kennenzulernen.“