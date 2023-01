Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei Sachsen diverse Tiere in einem Transporter entdeckt. Sechs Alpakas, zwei Stachelschweine und ein Känguru waren nur einige der Tiere, die auf der Ladefläche eingepfercht waren.

Eine Sammlung verschiedener Tierarten haben Polizisten bei einer Kontrolle auf der Autobahn bei Dresden in einem Transporter entdeckt. Der 39 Jahre alte Fahrer transportierte sechs Alpakas, zwei Stachelschweine, ein Parmakänguru, acht Trauerschwäne, zwei Hühnergänse, einen Kranich, 14 Enten, zehn Gänse und ein Hokkohuhn in seinem Fahrzeug, wie die Polizei in der sächsischen Landeshauptstadt am Montag mitteilte.

Die Tiere saßen demnach zum großen Teil in engen Käfigen im Laderaum. Der Mann habe keine gültigen Dokumente vorweisen können. Gegen den Tatverdächtigen werde nun wegen eines Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz ermittelt, die Tiere kamen in die Obhut des Veterinäramts.

Weitere Quelle: Meldung der Polizei Sachsen.