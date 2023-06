Sängerin Kelis soll fast 30 Jahre älteren Komiker Bill Murray daten

Er ist 72 Jahre alt – und soll mit der 29 Jahre jüngeren Sängerin Kelis anbandeln. Einem Freund zufolge soll es zwischen den beiden ordentlich knistern. Auch verbände sie der Verlust ihrer vorigen Lebenspartner.

Dieses Kombination hat wohl niemand kommen sehen: In London soll Schauspieler Bill Murray wiederholt bei Konzerten der Sängerin Kelis gesehen worden sein. Der 72-jährige "Ghostbusters"-Star soll sogar am vergangenen Wochenende einen ihrer Auftritte "vom Rand der Bühne in London" verfolgt haben. Das berichtet die "Sun". Pikant ist der große Altersunterschied zwischen ihnen – 29 Jahre!

Kelis Ehemann starb letztes Jahr an Krebs

Der britischen Boulevardzeitung gegenüber habe ein Freund des Paares gesagt: "Sie haben sich bereits in den USA getroffen, was die Leute in der Branche zum Munkeln gebracht hat, und jetzt treffen sie sich in London, während sie beide hier sind. Sie verstehen sich blendend." Die beiden sollen sich bereits "seit einiger Zeit nahe gekommen" und in London wiederholt im selben Hotel gesichtet worden sein.

Dem Freund zufolge verbinde die 43-Jährige und den 72-Jährigen der Umstand, dass beide vor Kurzem den Tod eines geliebten Menschen verkraften mussten. Kelis' Ehemann, Mike Mora, hatte im vergangenen Jahr seinen Kampf gegen den Magenkrebs verloren und war im März 2022 verstorben. Bill Murrays Ex-Frau verstarb unerwartet 2021. Das Paar hatte sich bereits 2008 voneinander getrennt.

Murrays jüngstes Kind ist 22, das von Kelis zwei Jahre alt

Die "Milkshake"-Sängerin bringt drei Kinder aus ihren vorherigen Ehen mit Rapper Nas und Mike Mora mit in die Beziehung. Während ihr ältestes Kind 13 Jahre und ihr jüngstes gerade erst zwei Jahre alt ist, sind die Kinder vom sechsfachen Vater Murray alle bereits erwachsen.

Quellen: "Sun", "Daily Mail", RTL

