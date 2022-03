Das Wetter wird in Deutschland frühlingshafter. Allerdings müssen wir auch mit einem sogenannten "Blutregen" rechnen. Was es damit auf sich hat.

Endlich wird das Wetter etwas angenehmer: Vielerorts in Deutschland dürfen sich die Menschen nach dem jüngsten Regen auf einen warmen Frühlingshauch mit Sonnenschein in den kommenden Tagen freuen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Dienstag findet aber nicht nur mildere Luft ihren Weg zu uns, sondern auch Staub aus der Sahara. "Somit könnte die Sonne am sonst wolkenfreien Himmel dennoch sehr milchig erscheinen", erläuterten die Meteorologen in Offenbach.

Saharastaub ist Grund für ein seltsames Wetter-Phänomen

Die Sonne wird jedoch nicht nur getrübt – es wird auch mit einem Phänomen gerechnet, das als "Blutregen" bekannt ist. Denn der Saharastaub, der zu uns weht, kann auch etwaige Niederschläge rötlich-braun einfärben. "Teile des Saharastaubs können mit dem Regen ausgewaschen werden, insgesamt nimmt die Konzentration zum Freitag hin jedoch wieder deutlich ab", so der DWD in seiner Vorhersage.

Das Wort "Blutregen" soll im Mittelalter geprägt worden sein – und damals habe er als schlechtes Vorzeichen gegolten, heißt es in weiteren Berichten zu dem Wetterphänomen.

Doch aktuell sind die Vorzeichen eher angenehm und lassen auf Wärme hoffen: Die Temperaturen klettern laut der DWD-Prognose am Mittwoch auf bis zu 18 Grad, im Südwesten sind auch bis zu 20 Grad drin. Frischer werde es bei maximal 8 bis 10 Grad an der Ostsee. Zunächst gebe es noch einige Wolken und im Südosten noch letzte Regentropfen, ab dem Nachmittag dann "viel Sonne". Nachts sei gerade im Bergland noch leichter Frost zu erwarten, so die Meteorologen.

Die Wetter-Woche geht wechselhaft weiter: Am Donnerstag mache sich der Ausläufer eines kleinen Nordseetiefs bemerkbar, der vor allem für den Norden und Teile der Mitte Regen bringen soll. "Im Süden und Osten, wo die Sonne dagegen längere Zeit scheinen kann, ist es dann etwas wärmer als im Norden", so der DWD.

Am Donnerstag liegen die Höchstwerte bei 12 bis 19 Grad, im Nordwesten wird es etwas kühler. Am Freitag soll sich dann bei zunehmendem Hochdruckeinfluss landesweit bis auf wenige Ausnahmen die Sonne zeigen. Die Temperaturen erreichen dabei bis zu 17 Grad.

Quellen: dpa, "Augsburger Allgemeine"

Sehen Sie im Video: Der Frühling kommt und damit beginnt die Leidenszeit der Pollen-Allergiker. Heuschnupfen ist die häufigste Allergie in Industrieländern. Was Allergiker über Auslöser, Diagnose und Abhilfe wissen sollten.