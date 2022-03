Am Wochenende könnt sich der Saharastaub in Bayern mit Schnee mischen (Symbolfoto)

Am Mittwoch und Donnerstag zieht erneut Saharastaub über Süddeutschland. Ob es auch zu "Blutregen" kommt, ist noch nicht klar.

Knapp zwei Wochen ist es her, dass Staub aus der Sahara von Afrika über Europa gezogen ist und für eine rötliche Färbung des Himmels gesorgt hat. Mancherorts ist der Sand immer noch sichtbar. Über Bayern sollen am Dienstag und Mittwoche weitere Ladungen Sahara-Staub niederrieseln.

Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Der Staub werde von Süden her über das Bundesland ziehen und am besten am Dienstagabend in Nordbayern zu sehen sein. Zwar könne der Himmel wieder einen bräunlichen Ton annehmen, "so stark wie zuletzt wird es wahrscheinlich nicht", prognostiziert ein DWD-Meteorologe.

Halb so viel Saharastaub

Michael Sachweh, Meteorologe des Bayerischen Rundfunks, rechnet mit einer halb so viel Staub wie beim vorherigen Ereignis. Dennoch könnte der Himmel bis Ende der Woche diesig bleiben. In der Nacht zum Mittwoch könnt es außerdem zu sogenanntem "Blutregen" kommen. Ein Phänomen, bei dem der Saharastaub den Niederschlag rot-braun einfärbt.

Vor zwei Wochen erst hat eine Wolke Saharastaub den Himmel rot-braun verfärbt, auch in der bayerischen Landeshauptstadt München © Sachelle Babbar / Picture Alliance

Dazu bräuchte es Regen, der oberhalb einer hohen Staubkonzentration entsteht. Am Dienstag sind ab Mittag Schauer in Unterfranken angesagt, der Regen zieht dann Richtung Südosten in die Oberpfalz. Ob damit Saharastaub auf den Boden kommt, ist laut dem DWD-Sprecher noch nicht klar. Michael Sachweh rät dazu, vorsorglich Autos, Fahrräder und Gartenmöbel, die nicht mit dem rötlich eingefärbten Regen in Kontakt kommen sollen, unterzustellen.

Saharastaub in Kombination mit Schnee

Nach dem sonnigen März wird es ab Mittwoch zunehmen unangenehmer. Es kühlt auf 5 bis 15 Grad ab. Dabei bleibt es meist stark bewölkt, es kann schauerartigen Regen und vereinzelt kurze Gewitter geben. Am Donnerstag wird es bei vielen Wolken 4 bis 11 Grad kalt.

Neuerscheinung Das ultimative Skibuch: Vom Zauber des Gleitens durch den Schnee 1 von 11 Zurück Weiter Zurück Weiter Die Entwicklung von Skischuhen kann nur gemeinsam mit der Entwicklung der Skibindung dargestellt werden. Zunächst gab es nur einfache Schlaufen auf den Ski, in die man mit Arbeitsschuhen einfach hineinschlüpfte. Je stärker Skilaufen zur Freizeitgestaltung und zum Sport wurde, desto wichtiger wurde der stabile Halt im Schuh, aber auch die Verbindung von Schuh und Ski. So gingen die Neuentwicklungen im natürlichen Gleichtakt einher. Mehr

Zum Wochenende rechnen beide Wetter-Experten mit Neuschnee. Dieser könnte sich dann mit dem Wüstenstaub mischen und einen besonders außergewöhnlichen Anblick ergeben.

Quellen: Bayerischer Rundfunk, Deutsche Presse-Agentur