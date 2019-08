Sammelaktion für eine kippenfreie Innenstadt in Düsseldorf

Düsseldorf - Eine Initiative ruft für Freitag in Düsseldorf zum Aufsammeln von Kippen auf. Die Aktion «RhineCleanUp» soll auf die Umweltschäden durch Zigarettenstummel auf Straßen und Wiesen aufmerksam machen, wie die Veranstalter mitteilten. Nach Informationen des Bundes für Umwelt und Naturschutz verunreinigt eine auf den Boden geworfene Zigarette bis zu 40 Liter Grundwasser. In Düsseldorf sammeln die Ehrenamtlichen mit kleinen Eimern am Freitag ab 10 Uhr in der Innenstadt. Mittags sollen die gesammelten Kippen in einer durchsichtigen Röhre präsentiert werden.