Sasha und seine Frau haben einen kleinen Sohn

Hamburg - Popmusiker Sasha und seine Frau Julia sind Eltern geworden. Der kleine Junge kam bereits am Sonntag auf die Welt, wie der 46 Jahre alte Sänger am Mittwoch auf Facebook und Instagram mitteilte. Bei «schönstem Herbstsonnenschein hat unser Baby Boy endlich das Licht der Welt erblickt!», schrieb Sasha unter ein Foto, das ihn und seine Frau mit dem Sonntagskind zeigt. «Wir könnten glücklicher nicht sein und freuen uns jetzt sehr unser privates Glück in vollen Zügen zu genießen! The Happy 3!!!»