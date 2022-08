Nach längerer Abwesenheit ist auch die "Gorch Fock" wieder dabei. Insgesamt gibt es mehr als 100 Traditionsschiffe bei der Hanse Sail zu bestaunen.

Bei bestem Sommerwetter und vor malerischer Kulisse hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstagabend im Ostseebad Warnemünde eines der weltweit größten Windjammer- und Traditionsseglertreffen, die Hanse Sail, eröffnet.

Bis Sonntag werden bei der nunmehr 31. Auflage des maritimen Volksfestes Hunderttausende Besucher am Stadthafen der Hansestadt Rostock sowie in Warnemünde erwartet.

An den Kaimauern und auf See sind 111 Traditionsschiffe zu sehen, darunter erstmals seit sieben Jahren auch das Segelschulschiff der Deutschen Marine, die "Gorch Fock". Nach der coronabedingten Absage 2020 und der kleineren Jubiläumsauflage im vorigen Jahr ist die Hanse Sail in diesem Jahr wieder in vollem Umfang am Start.

Hanse Sail