Eine faszinierende Entdeckung auf dem Meeresboden:





Taucher der italienischen Küstenwache stoßen im Westen Siziliens auf drei Anker.





In der Gegend werden immer wieder Bleiklötze und Anker entdeckt.





Das Besondere an dem aktuellen Fund im italienischen Mazara Del Vallo:





Die Anker können einer konkreten Epoche zugeordnet werden.





Bereits am Boden des Mittelmeers werden die Fundstücke vermessen und identifiziert.





Die beiden Bleianker und der dritte Anker aus Eisen stammen aus der Zeit der alten Römer.





Das römische Reich existierte circa von 200 vor Christus bis 480 nach Christus.





Die Hauptstadt Rom war anfangs noch sehr klein. Aber nachdem die Römer ganz Italien erobert hatten, entstand im Laufe der Zeit ein riesiges Reich.





Nach der Eroberung Italiens nahmen sie zudem Teile von Europa, Nordafrika und Vorderasien ein – und hinterließen immer wieder ihre Spuren, die nun nach und nach von Forschern entdeckt werden und mehr über das Leben der alten Römer offenbaren sollen.





Im Hafen von Mazara Del Vallo liegt die größte Fischkutterflotte Italiens.





Bereits im Römerreich war der Hafen Mittelpunkt der Region, da viele Menschen vom Fischfang lebten.





Weitere Untersuchungen sollen nun zeigen, wie alt die Anker genau sind und welche wissenschaftliche Tragweite der Fund hat.

















