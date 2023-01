von Jacqueline Haddadian Auf einem Schlachthof in Hongkong kam es zu einem tödlichen Vorfall – für einen Metzger. Der Mann wurde von einem Schwein überwältigt, als er gerade dabei war, es zu schlachten.

Ein Metzger ist am Freitag bei dem Versuch, ein Schwein zu schlachten, ums Leben gekommen. Das teilte die örtliche Polizei aus Hongkong mit.

Der 61-jährige Metzger arbeitete auf einem Schlachthof in Sheung Shui nahe der Grenze zum chinesischen Festland. Er hatte ein Schwein mit einem Elekroschockergeschockt und war gerade dabei, das Tier zu töten, als dieses plötzlich wieder zu sich kam und ihn zu Boden stieß. Dabei verletzte er sich wohl an einem 40 Zentimeter langen Hackbeil, wie die Polizei gegenüber CNN erklärte.

Metzger stirbt in Krankenhaus – Behörde will Hintergründe untersuchen

Ein Kollege fand den Metzger bewusstlos mit dem Hackbeil in der Hand und einer Wunde am linken Fuß vor. Der Polizei zufolge wurde der Mann sofort in einen Krankenhaus gebracht, wo er später für tot erklärt wurde. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Das städtische Amt für Arbeit teilte mit, dass es den Vorfall untersuche. "Wir werden die Untersuchung so schnell wie möglich abschließen, um die Ursache des Unfalls zu ermitteln, die Haftung der Verantwortlichen festzustellen und über Verbesserungsmaßnahmen zu beraten", sagt ein Sprecher der Hongkonger Behörde. "Bei Verstößen gegen die Arbeitsschutzvorschriften werden wir die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen ergreifen."

Fast 6.000 Tiere werden täglich auf dem Schlachthof getötet

Der Schlachthof in Sheung Shui gilt mit einer Fläche von 5,8 Hektar als einer der größten Schlachthöfe in Asien. Es bietet Platz für 12.000 Schweine 2.200 Rinder. Täglich werden bis zu 5.000 Schweine, 400 Rinder und 300 Lämmer auf dem Hof geschlachtet.

Schweine gelten aufgrund sozialen und emotionalen Fertigkeiten, ihres Schmerzempfindens und ihrer allgemeinen Hygiene als sehr intelligente Tiere. Zudem werden sie selten gewalttätig.

Quellen: CNN, Metro, Environmental Protection Department Hongkong