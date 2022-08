Sehen Sie im Video: Ausgesperrt? Kein Problem – die Katze ist da.





















Diese schlaue Katze hilft ihrer Besitzerin aus der Patsche.





Die US-Amerikanerin Bailey Rubal, 22, hat ihren Haustürschlüssel vergessen und wartete bereits seit 30 Minuten auf Hilfe.





Dann hört sie, wie sich ihre Katze Voodoo der Tür nähert.





Bailey klopft an die Tür, um den zweijährigen Kater dazu zu bringen, auf die Klinke zu springen.





Nach fünf Minuten Überredungskunst lässt Voodoo sie schließlich herein.





„Ich wusste, dass Voodoo Türen öffnen konnte, und ich hörte, wie er an der Klinke rüttelte, also hatte ich das Gefühl, dass er mit genügend Motivation die Tür aufbekommen würde.“ – Bailey über ihren tierischen Helfer.





Und das sehr zu Baileys Freude, denn sie fällt buchstäblich ins Haus, als die Tür aufschwingt.

Mehr