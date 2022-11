Sehen Sie im Video: Schlauer Vierbeiner – Hund öffnet ausgeschlossenem Feuerwehrmann die Tür.

























Ein Feuerwehrmann aus Texas schließt sich versehentlich während seiner Spätschicht aus der Feuerwehrwache aus.





„Ich habe bis spät gearbeitet. Das Türöffnungs-System fiel in diesem Moment aus und Koda befand sich im Gebäude.“ – Feuerwehrmann ggü. SWNS





Hündin Koda bemerkt die Situation und schaut ihr Herrchen an.





Schwanzwedelnd geht sie zur Tür und stellt sich auf ihre Hinterbeine.





„Als sie mitbekam, wie ich an der Tür zog und sie nicht aufging, kam sie zu mit rüber und öffnete diese einfach!“ - Feuerwehrmann ggü. SWNS





Vor Freude wedelt Koda mit dem Schwanz. Zur Belohnung bekommt sie eine Streicheleinheit.





Die Hündin war mit auf der Wache, da sie die Feuerwehrmänner beim Brandschutztraining unterstützt.





Als wäre dies nicht schon genug, ist Koda ebenfalls eine registrierte Therapiehündin.

