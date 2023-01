Sehen Sie im Video: Nur das Auto ist ramponiert – Gangster versuchen Geldautomaten zu knacken – ohne Erfolg.













Bei diesem Diebstahl geht so ziemlich alles schief.

Am Morgen des 17. Januar versuchen zwei Männer den Geldautomaten in einer Tankstelle auszuräumen. Ereignet hat sich der Vorfall in Blaine nahe der Grenze zwischen den USA und Kanada.

Mit schwarzen Baseball-Caps und Stofftüchern maskiert machen sich die beiden Kriminellen ans Werk.

Und sofort der erste Fehler. Vermutlich damit ihn sein Komplize besser versteht, nimmt der Mann am Steuer seine Maskierung ab und guckt dabei genau Richtung Kamera. HiEr PIXELN

Mithilfe eines Abschleppgurtes verschaffen sich die Verdächtigen Zutritt zu dem Geschäft und versuchen den Geldautomaten mit der selben Methode aus dem Laden zu ziehen.

Der Gurt geht zwar kaputt, doch der Automat ist aus seiner Verankerung gelöst.

Jetzt müssen die Ganoven den Automaten nur noch öffnen und was wäre da besser geeignet als ein rund 2 Tonnen schwerer Jeep Cherokee.

Mit dem gestohlenen Wagen rammen sie den Automaten. Ohne Erfolg. Doch Aufgeben kommt für die Kriminellen nicht in Frage.

Also versuchen sie es wieder … und wieder ... und wieder.

Nach dem 5. missglückten Anlauf ergreifen die möchtegern Gauner dann die Flucht -mit einem total ramponierten Fahrzeug.

Das „Whatcom County Sheriff's Office" hat die Überwachungsaufnahmen auf Facebook veröffentlicht und sucht jetzt nach den Verdächtigen.

