Das ist König Archie vom Schloss Windsor, seinem eigenen, das in West Yorkshire steht und dem echten, dem des britischen Königshauses nachempfunden ist. Warum? Das erklärt Hundebesitzerin Susan Crossland, ein Fan der royalen Familie. O-Ton: "Wir wollten etwas mit Archie machen, mit allem, was ansteht, der königlichen Hochzeit - wir werden diesen Tag so genießen. Also dachten wir uns, warum keine Hundehütte nach dem Vorbild des Schlosses. So kann er auf seine eigene, kleine Art daran teilhaben." Ehemann Michael fügt hinzu, mit solchen Ausmaßen hätten sie zunächst gar nicht gerechnet. Aber der zehnjährige Vierbeiner der ursprünglich aus Tibet stammenden Rasse Lhasa Apso möge das High-End-Domizil inklusive entsprechender Beflaggung. O-Ton: "Er liebt es, er legt sich hinein in seinen kleinen Chill-Out-Bereich. Er benimmt sich gerade ein bisschen wie ein Schlosskönig, es ermüdet ihn, wen er reinlassen soll." Etwa 5.700 Euro haben die Crosslands für die Luxushütte ausgegeben, finanziert durch einen Lottogewinn. Und deswegen hat Archie nun ein Schloss, in dem echten wollen sich Prinz Harry und die US-Schauspielerin Meghan Markle am 19. Mai das Ja-Wort geben.